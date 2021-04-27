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Осужденный душегуб Чикирев обвинил мужа задушенной им Ахматовой в заказном убийстве

  /   Обновлено: 27 апреля 2021 19:05
Происшествия
Осужденный душегуб Чикирев обвинил мужа задушенной им Ахматовой в заказном убийстве
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Московская область, 27 апреля. Осужденный на 25 лет лишения свободы Виталий Чикирев во время процесса выдвинул свою версию убийства тулячки Ирины Ахматовой в 2018 году. Как стало известно ФАН, он сообщил, что ликвидацию женщины заказал ее любимый человек.

Судебное разбирательство по этому громкому делу длилось с июня 2020 года. Жителя Серпухова обвиняли в убийстве, двух разбоях и угоне автомобиля. Все потерпевшие были молодыми женщинами. В ходе следствия мужчина признал свою вину. Однако частично менял свои показания.

«Обвинительное заключение было утверждено заместителем генерального прокурора Российской Федерации. Суд приговорил Чикирева к 25 годам лишения свободы с отбыванием десяти из них в тюрьме с ограничением свободы сроком на 1 год и 10 месяцев», — рассказала ФАН руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

Первое свое преступление мужчина совершил еще несколько лет назад. Правоохранители выяснили, что он был ранее судим за изнасилования и разбои. После освобождения рецидивист не встал на путь исправления.

В ноябре 2018 года он нашел объявление о сдаче квартиры и позвонил по указанному телефону. Ему ответила женщина, с которой он договорился о встрече.

«В квартире он набросился на хозяйку, — рассказал ФАН источник в полиции. — Угрожая ножом, он повалил ее на кровать и попытался изнасиловать. Женщина пригрозила ему, что скоро придет муж. Разбойник запер ее в ванной и забрал из квартиры несколько гаджетов, золото и одежду».

Второй эпизод разбойного нападения проходил по лекалу первого. Потерпевшая дала объявление о продаже норковой шубы. Он набросился на женщину и попытался ее изнасиловать. Однако к женщине в этот момент пришла подруга, тем самым предотвратив преступление. Злоумышленник забрал шубу и скрылся.

Отдельное место в преступной деятельности занимает разбой и убийство жительницы Тулы Ирины Ахматовой, которая трудилась в Москве генеральным директором известной сети быстрого питания. Преступление было совершено в конце декабря 2018 года. Ахматова взяла своего будущего убийцу как попутчика. Чтобы женщина не испугалась, осужденный забронировал через специализированный сервис два места в ее машине. Все выглядело так, будто ехать будет семейная пара.

По пути следования в Московской области он остановил машину и задушил пострадавшую. Потом снял с нее все одежду и выбросил в другом месте.

«Есть подозрения, что он ее изнасиловал, но прошло много времени. К тому же, женщина жила полноценной половой жизнью, поэтому экспертиза не смогла точно указать, был ли насильственный половой акт», — дополнил источник.

После совершения убийства бандит доехал на машине жертвы до нужного ему места и там бросил авто.

«Вообще, складывается впечатление, что осужденный — настоящий маньяк. Ему просто нравилось убивать. Скорее всего, он получал от этого особое удовольствие. Когда его искали, было понятно, что имущество граждан — не основная цель преступника. Он, кстати, является ветераном боевых действий: служил в МВД», — заключил источник.

На судебном процессе осужденный временами вел себя неадекватно. В какой-то момент он начал биться головой о решетку камеры. Также он выдвигал версию, что убийство тулячки заказал ее муж, но она не нашла своего подтверждения. Во время вынесения приговора 42-летний убийца сидел с безучастным видом, словно собственная судьба его уже не интересует.

суд убийство Виталий Чикирев ирина ахматова
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