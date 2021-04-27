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Французские генералы предостерегли Макрона от развала страны

Политика
Французские генералы предостерегли Макрона от развала страны
ФБА «Экономика сегодня»

Париж, 27 апреля. Сотни генералов и офицеров французских вооруженных сил направили открытое письмо президенту страны Эммануэлю Макрону с требованием прекратить разгул экстремизма во Франции.

Данный документ опубликован популярным журналом Valeurs actuelles и содержит ряд откровенных высказываний в адрес высшего руководства Франции и лично Макрона. Подписавшие письмо генералы и офицеры уверены в смертельной опасности, нависшей над страной и угрожающей ее существованию.

«Кто бы мог предположить десять лет назад, что однажды обезглавят школьного учителя, выходящего после работы?» — задаются риторическим вопросом авторы письма.

Они обвинили Макрона в преступной нерешительности и безвольном отношении к радикальным экстремистам, демонстративно пренебрегающим французскими традициями, культурой и законами.

Представители Вооруженных сил Франции заявили, что окраины страны уже фактически захвачены исламистами, насаждающими там свои порядки. Авторы послания заявили, что не могут спокойно наблюдать за фактическим распадом государства, и потребовали от политического руководства принять решительные меры для восстановления законности по всей Франции.

Ранее сообщалось, почему глава французского государства уклонился от обсуждения перспектив Украины стать членом НАТО.

франция экстремизм макрон вс франции
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