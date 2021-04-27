Французские генералы предостерегли Макрона от развала страны

Париж, 27 апреля. Сотни генералов и офицеров французских вооруженных сил направили открытое письмо президенту страны Эммануэлю Макрону с требованием прекратить разгул экстремизма во Франции.

Данный документ опубликован популярным журналом Valeurs actuelles и содержит ряд откровенных высказываний в адрес высшего руководства Франции и лично Макрона. Подписавшие письмо генералы и офицеры уверены в смертельной опасности, нависшей над страной и угрожающей ее существованию.

«Кто бы мог предположить десять лет назад, что однажды обезглавят школьного учителя, выходящего после работы?» — задаются риторическим вопросом авторы письма.

Они обвинили Макрона в преступной нерешительности и безвольном отношении к радикальным экстремистам, демонстративно пренебрегающим французскими традициями, культурой и законами.

Представители Вооруженных сил Франции заявили, что окраины страны уже фактически захвачены исламистами, насаждающими там свои порядки. Авторы послания заявили, что не могут спокойно наблюдать за фактическим распадом государства, и потребовали от политического руководства принять решительные меры для восстановления законности по всей Франции.

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