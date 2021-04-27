Шеф-повар перечислил необычные способы окраски яиц в преддверии Пасхи

Москва, 27 апреля. Луковая шелуха и магазинные красители — самые обычные способы задекорировать яйца перед Пасхой. Что еще можно использовать, рассказал шеф-повар Василий Емельяненко.

Для окрашивания подойдет сок краснокочанной капусты или свеклы. Часто в капустный сок добавляют лимон. Благодаря этому жидкость становится сиреневой. К тому же многие нечасто бывают в кондитерских магазинах, а значит, что не знают о существовании большого количества пищевых красителей.

«Многие не часто бывают в магазинах для кондитеров, а ведь там огромное количество всевозможных пищевых красителей, которые можно использовать для покраски яиц — начиная от простых жирорастворимых и водорастворимых и заканчивая кандуринами. Кандурины — это такие порошки, которые можно нанести на кисточку и придать уже покрашенному яйцо золотой или серебряный блеск», — рассказал собеседник «Радио 1».

Что касается цвета яиц, наиболее подходящих для окраски, все зависит от того, какую именно гамму предпочитает человек, отметил шеф-повар. Тем, кто хочет добиться яркого цвета, лучше использовать белые яйца. Для более природных оттенков — коричневые.

Монастырский повар Олег Ольхов ранее рассказал, как приготовить творожную пасху. Для этого блюда потребуются творог, масло, сметана и сливки. Православные христиане не могут употреблять эти продукты во время Великого поста.