Президент ЦАР обсудил развитие экономического партнерства с инвесторами из Руанды

Банги, 27 апреля. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера провел встречу с 30 инвесторами из Руанды. Об этом в социальной сети Facebook сообщило правительство ЦАР.

Делегация, которую возглавил президент частного сектора экономики Руанды Роберт Бафакулера, заинтересована в изучении бизнес-климата государства-союзника.

Особое внимание руандийцы уделили Соглашению об экономическом партнерстве, подписанному двумя африканскими республиками в 2019 году. Инвесторы обсудили с главой ЦАР возможности, которые предусматривает этот документ. Большой рынок и стремительное развитие принесут хорошую прибыль.

Бафакулера отметил, что Центральноафриканская Республика прекрасно подходит для развития бизнеса, а власти всячески его поддерживают.

«Мы встретились с министром финансов, с генеральными директорами налоговой и таможни. Все они рассказали о преимуществах, которые стимулируют инвестиции, и что правительство не станет препятствовать предпринимательству», — уточнил руандийский представитель.

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера посвятит второй срок на посту главы государства восстановлению страны. Иностранные инвестиции и сотрудничество с зарубежными партнерами — значительная часть этой задачи.

Центральноафриканская Республика пострадала от многочисленных кризисов и не обладает значительным денежным запасом. Однако она остается перспективной и привлекает все больше предпринимателей, готовых вкладывать в нее средства.