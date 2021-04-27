Офис Зеленского сообщил о начале подготовки к встрече президентов РФ и Украины

Киев, 27 апреля. Подготовка к очным переговорам президентов РФ Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского уже началась, сообщили в офисе лидера Незалежной.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире одного из местных телеканалов рассказал, что получил соответствующее распоряжение от Зеленского. Дата и место проведения встречи пока не определены.

«Нужно обсудить большое количество вопросов. И эти переговоры могут стать знаковыми и действительно историческими», — сказал Ермак.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Путин планирует обсудить с Зеленским двусторонние отношения.