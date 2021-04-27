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HBO Max официально объявил о запуске в производство приквела «Игры престолов»

Общество
HBO Max официально объявил о запуске в производство приквела «Игры престолов»
Кадр из сериала «Игра престолов»

Вашингтон, 27 апреля. Многосерийный приквел «Игры престолов» под названием «Дом дракона» официально запущен в производство. Сериал выйдет на сервисе HBO Max уже в следующем году.

В официальном Twitter-аккаунте проекта появились снимки актеров, которые собрались за столом для первой читки сценария. На фото представлен весь основной каст проекта, включая британского актера Пэдди Консидайна, который сыграет короля Визериса Таргариен, а также Оливию Кук, которой досталась роль Алисенты Хайтауэр.

«Огонь будет править. Оригинальный сериал «Дом дракона» официально находится в производстве. На HBO Max в 2022 году», — подписали снимки создатели сериала.

Сюжет спин-оффа «Дом Дракона» будет разворачиваться примерно за 300 лет до событий оригинального шоу, сообщает «Культуромания». Сериал расскажет историю Дома Таргариенов на пике его правления в Вестеросе. Премьера приквела, основанного на книге американского писателя Джорджа Мартина «Огонь и кровь», состоится на HBO Max в 2022 году.

Ювелирная компания «Фаберже» изготовила драгоценное яйцо по случаю десятилетия сериала «Игра престолов». Изделие вдохновлено историей Дейенерис Таргариен.

игра престолов кино фильмы сериал hbo дом дракона
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