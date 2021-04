HBO Max официально объявил о запуске в производство приквела «Игры престолов»

Вашингтон, 27 апреля. Многосерийный приквел «Игры престолов» под названием «Дом дракона» официально запущен в производство. Сериал выйдет на сервисе HBO Max уже в следующем году.

В официальном Twitter-аккаунте проекта появились снимки актеров, которые собрались за столом для первой читки сценария. На фото представлен весь основной каст проекта, включая британского актера Пэдди Консидайна, который сыграет короля Визериса Таргариен, а также Оливию Кук, которой досталась роль Алисенты Хайтауэр.

Fire will reign ????

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production. Coming soon to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/tPX8n2IvGW