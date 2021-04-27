Лавров одним словом дал определение оскорблениям Байдена в адрес Путина

Москва, 27 апреля. Москва и Вашингтон могли бы вернуться к нормальным отношениям, если бы это зависело исключительно от России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам российского дипломата, Москва предлагала Белому дому «обнулить» дипломатический конфликт, однако администрация американского президента Джо Байдена «скользит по той же наклонной». Лавров также назвал эксцессом оскорбительные высказывания лидера США в отношении российского президента Владимира Путина, передает РИА Новости.

В настоящее время в Кремле изучают предложение Белого дома о проведении личной встречи Владимира Путина и Джо Байдена, добавил министр.

Как стало известно ранее, Байден превратил русофобию в основную составляющую политики США.