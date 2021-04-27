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Более 11 млрд рублей направит Правительство РФ на развитие железных дорог

Экономика
Более 11 млрд рублей направит Правительство РФ на развитие железных дорог
Невские Новости  /  Степан Яцко

Москва, 27 апреля. Российский кабмин выделит пригородным пассажирским компаниям шесть млрд рублей на сохранение маршрутов электричек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Данная поддержка позволит предприятиям сохранить и увеличить самые востребованные среди пассажиров направления электричек, в том числе, которые следуют к местам отдыха. Еще 5,5 млрд рублей будут направлены правительством на поддержку пассажирских поездов дальнего следования. За счет выделенных денег удастся сохранить доступные цены на билеты и обновить подвижной состав, сообщил председатель правительства.

Для многих жителей России предстоящие майские праздники станут периодом поездок на дачи, а также к родственникам или друзьям в другие города, отметил Мишустин. Также он обратил внимание, что все больше граждан путешествуют по стране, в том числе железнодорожным транспортом.

Об этом свидетельствует и рост чистой прибыли ОАО «РЖД». За первый квартал 2021 года показатель увеличился в 19 раз, до 15 млрд рублей. Выручка компании составила 470,7 млрд рублей.

железная дорога мишустин финансирование развитие ж/д
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Все новости / Экономика / Более 11 млрд рублей направит Правительство РФ на развитие железных дорог
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