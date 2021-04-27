Поклонская рассказала, кто может восстановить отношения между Россией и Украиной

Москва, 27 апреля. Нормализация отношений между Россией и Украиной лежит в дипломатической плоскости, а не военной, уверена депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

Отношения между Москвой и Киевом в последнее время сильно ухудшились на фоне роста напряженности обстановки на юго-востоке Украины. Российское руководство провело крупные военные учения вблизи украинских границ, в частности, в Крыму, что восприняли в Киеве якобы как «угрозу».

Ситуация в российско-украинских отношениях стала темой для обсуждения в ходе пресс-конференции под названием «Россия и Украина: возможно ли примирение», проведенной ИА «Общественная служба новостей». Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала этот вопрос для Федерального агентства новостей, рассказав, кто может восстановить отношения между РФ и Украиной. Она отметила, что стабилизация диалога между государствами должна происходить силами дипломатов, а не военных. Пропасть в отношениях между Россией и Украиной продолжает увеличиваться, и ее уже сложно чем-то заполнить, подчеркнула депутат.

«Граждане (России, — Прим. ред.) начинают переживать, волноваться. Всегда страшно, когда усиливается военная составляющая. С другой — спокойно: вроде мы под защитой, наши солдаты нас берегут. Но на самом деле лучше бы дипломаты наращивали свое умение разрешать конфликтные ситуации», — считает депутат.

Ранее Поклонская рассказала, как президент Украины Владимир Зеленский наплевал на мнение украинских политиков ради встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.