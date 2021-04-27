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Жители Калифорнии требуют отправить в отставку губернатора Ньюсома

Весь мир
Жители Калифорнии требуют отправить в отставку губернатора Ньюсома
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 3.0

Сакраменто, 27 апреля. Жители Калифорнии собрали более 1,6 миллиона подписей с требованием отправить в отставку губернатора Гэвина Ньюсома и провести досрочные выборы губернатора штата. Его обвиняют в халатном отношении к карантинным правилам во время пандемии, мошенничестве и экономических неурядицах штата, сообщает NBC4.

На выборах в 2018 году Ньюсом получил рекордные поддержку 61,9% избирателей, уверенно обогнав республиканца Джона Кокса.

В 2020 году Калифорния стала первым из американских штатов, где был объявлен локдаун в связи с пандемией COVID-19. Сперва решение Ньюсома вызвало одобрение — первую волну коронавируса «золотой штат» пережил с относительно небольшими потерями. Однако чем дольше длились ограничения, тем большим становилось недовольство калифорнийцев: многие потеряли бизнес и работу, вплотную подойдя к черте бедности. Кроме того, местные были недовольны высокими налогами, реформой уголовного правосудия и дефицитом воды в штате.

Жители Калифорнии требуют отправить в отставку губернатора Ньюсома
wikipedia.org  / Russ Allison Loar / CC BY-SA 4.0

Избиратели пришли в ярость, когда узнали, что осенью 2020 года, в самый разгар самоизоляции, губернатор посетил вечеринку в честь дня рождения одного из своих лоббистов. Ужин, состоявшийся в одном из шикарных ресторанов в долине Напа, обошелся в 1200 долларов на одного человека.

Последней каплей стал скандал, связанный с мошенничеством с пособиями по безработице, в центре которого оказался Ньюсом.

Сторонники Республиканской партии в Калифорнии уже предприняли несколько безуспешных попыток устроить организовать выборы, но не смогли собрать необходимого количества подписей. В этот раз удалось собрать на 100 тысяч больше, чем требуется для организации досрочных выборов. Это делает перспективу отставки Ньюсома очень реальной, тем более, что Демократическая партия США не стала поддерживать тонущего губернатора.

Жители Калифорнии требуют отправить в отставку губернатора Ньюсома
wikipedia.org  / Office of the Governor of California / Public Domain

Теперь, согласно процедуре, необходимо дождаться 30-дневного срока, в который граждане, подписавшие требование о досрочных выборах, смогут отозвать свою подпись. Затем будет проведена оценка стоимости проведения выборов, их сертификация и подготовка, что суммарно займет до четырех месяцев.

На досрочные выборы будет вынесено два вопроса: о том, должен ли действующий губернатор покинуть свой пост и кто должен занять его место. Результаты второго вопроса будут подсчитаны в случае, если большинство избирателей решат, что Ньюсом должен уйти.

Ожидается, что от Республиканской партии в выборах могут принять участие бывший мэр Сан-Диего Кевин Фолконер, звезда телевизионного реалити-шоу Кейтлин Дженнер и бизнесмен Джон Кокс, проигравший Ньюсому на выборах в 2018 году. Демократическая партия пока рассматривает кандидатуры на случай возможной отставки действующего губернатора.

Отзыв губернатора Калифорнии может в будущем дать шанс Республиканской партии побороться в этом традиционно демократическом штате за места в Сенате и Палате представителей, а также мобилизовать избирателей в ходе следующих президентских выборов. Этому способствует ворох проблем, накопившихся при правлении демократов. Но для этого республиканцам прежде нужна победа своего кандидата и его эффективные действия на посту губернатора.

сша калифорния губернатор отзыв досрочные выборы
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