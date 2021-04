Жители Калифорнии требуют отправить в отставку губернатора Ньюсома

Сакраменто, 27 апреля. Жители Калифорнии собрали более 1,6 миллиона подписей с требованием отправить в отставку губернатора Гэвина Ньюсома и провести досрочные выборы губернатора штата. Его обвиняют в халатном отношении к карантинным правилам во время пандемии, мошенничестве и экономических неурядицах штата, сообщает NBC4.

На выборах в 2018 году Ньюсом получил рекордные поддержку 61,9% избирателей, уверенно обогнав республиканца Джона Кокса.

В 2020 году Калифорния стала первым из американских штатов, где был объявлен локдаун в связи с пандемией COVID-19. Сперва решение Ньюсома вызвало одобрение — первую волну коронавируса «золотой штат» пережил с относительно небольшими потерями. Однако чем дольше длились ограничения, тем большим становилось недовольство калифорнийцев: многие потеряли бизнес и работу, вплотную подойдя к черте бедности. Кроме того, местные были недовольны высокими налогами, реформой уголовного правосудия и дефицитом воды в штате.

Избиратели пришли в ярость, когда узнали, что осенью 2020 года, в самый разгар самоизоляции, губернатор посетил вечеринку в честь дня рождения одного из своих лоббистов. Ужин, состоявшийся в одном из шикарных ресторанов в долине Напа, обошелся в 1200 долларов на одного человека.

EXCLUSIVE: We've obtained photos of Governor Gavin Newsom at the Napa dinner party he's in hot water over. The photos call into question just how outdoors the dinner was. A witness who took photos tells us his group was so loud, the sliding doors had to be closed. 10pm on @FOXLA pic.twitter.com/gtOVEwa864