Star Парад. Вадим Манукян о скандальных блогерах и конфликте поколений

В гостях у Даны Борисовой — эксперт комиссии Общественной палаты России по СМИ Вадим Манукян.

Известный блогер и ведущая обсудили самые громкие скандалы, связанные с молодым поколением популярных в Интернете исполнителей. Поговорили о недавней ссоре Вали Карнавал и Ларисы Долиной в эфире YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити». Конфликт «отцов и детей» прокомментировали многие известные личности, в том числе Рита Дакота и Лера Кудрявцева. Манукян поделился собственным мнением о народной артистке и юной исполнительнице, а также о причинах, по которым многие знаменитости достаточно резко выразили свою позицию в этой неоднозначной ситуации.

О непростом пути Дани Милохина, погоне Киркорова за молодежными трендами и многом другом — в новом выпуске передачи Star Парад.