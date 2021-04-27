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Глава Союза нефтегазопромышленников России ответил на планы Евросоюза словами Сталина

Экономика
Глава Союза нефтегазопромышленников России ответил на планы Евросоюза словами Сталина
Федеральное агентство новостей  /  Анна Клименко

 

Москва, 27 апреля. Союз нефтегазопромышленников России готовит законодательные инициативы для рассмотрения правительством и Госдумой по регулированию углеродных выбросов в отрасли. Об этом в интервью ФАН сообщил президент союза Геннадий Шмаль.

В частности, предложения будут связаны с действиями России по отношению к трансграничному углеродному налогу, который планирует ввести Евросоюз. Вся ввозимая в Европу импортная продукция с 2023 года с большим выбросом парниковых газов при производстве будет облагаться обязательными платежами.

«Мы считаем, что нужно очень внимательно к этому делу подойти, с осторожностью, чтобы не навредить себе, компаниям и в целом государству. Как говорил Иосиф Виссарионович Сталин, на Западе у нас друзей нет: надо надеяться на собственные силы. Поэтому и в этом отношении по вопросу углеродного и всех прочих налогов надо очень внимательно смотреть, чтобы не допустить глупостей», — рассказал Шмаль.

По словам собеседника ФАН, нефтегазопромышленники опасаются введения ограничений или налогов, которые затруднят ведение деятельности предприятиями. Эксперты сейчас занимаются разработкой предложений от представителей отрасли.

Между тем, 21 апреля был одобрен Госдумой в первом чтении законопроект об ограничении выбросов парниковых газов. Он предусматривает введение поэтапной модели регулирования выбросов парниковых газов без налогообложения и обязательных платежей. Кроме того, правительство РФ введет понятие «целевого показателя сокращения выбросов парниковых газов». Его рассчитают на основе поглощающей способности лесов и иных экосистем и необходимости обеспечения устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития страны.

геннадий шмаль Союз нефтегазопромышленников России углеродные выбросы
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