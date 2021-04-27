Васильева призвала заявившую о домогательствах Проклову не делать из мухи слона

Москва, 27 апреля. Актриса Татьяна Васильева прокомментировала слова коллеги Елены Прокловой о домогательствах. По ее словам, мужчины пристают почти к каждой женщине, в этом нет ничего удивительного.

Коллеги Елены Прокловой продолжают обсуждать ее откровенное интервью на канале НТВ. Актриса заявила, что в 15-летнем возрасте она подверглась сексуальным домогательствам известного человека, с которым она работала на съемках фильма.

При этом Проклова не называла его имени, отметив, что этого человека уже нет в живых. Сопоставив данные, зрители пришли к выводу, что актриса могла говорить об Олеге Табакове, пишет Teleprogramma.

«Каждая женщина хотя бы раз через это прошла. Поэтому ничего страшного не случилось. И не надо раздувать из мухи слона», — призвала Татьяна Васильева.

По мнению актрисы, от темы о приставаниях к «молоденькой девочке» у всех сразу разыгралась фантазия. Но Елена Проклова — не исключение, потому что «приставали ко всем», подчеркнула Васильева.

Она призналась, что сама пережила домогательства со стороны мужчин, но не станет об этом распространяться. Артистка добавила, что прошлое не стоит ворошить, потому что это неинтересно. По мнению Васильевой, такого гениального человека, как Олег Табаков, никто не будет «клеймить».

Ранее на защиту Прокловой встала Лариса Гузеева. При этом ведущая программы «Давай поженимся!» заявила, что будет «держать рот на замке».