Несырьевой экспорт из России в Китай стал рекордным по итогам 2020 года

Москва, 27 апреля. Российский несырьевой экспорт к КНР в 2020 году достиг 16,3 млрд долларов, что на 13% выше, чем по итогам 2019 года.

Россия смогла достичь данного исторического рекорда несмотря на ограничения, введенные на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сообщили в организации «Национальные приоритеты». РФ направляет в Китай большой объем непродовольственных товаров, в частности муку, макаронные изделия, гранолу, БАДы, прочее. В прошлом году увеличились поставки говядины, рапса, мяса птицы, подсолнечного масла и сладостей. Кроме того, Россия экспортировала в КНР свыше 80 тысяч тонн сладостей, что больше показателя за 2019 год на 21%.

Реальный экспорт несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году должен достигнуть не менее 70% относительно 2020 года, следует из показателей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», пишет РИА Новости.

Снижение доли доллара в структуре экспортных расчетов России ниже 50% обусловлено экономической политикой государства, рассказал экономист Василий Колташов. Замещение доли доллара в основном происходит за счет евро, передает ФАН.