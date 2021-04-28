Политолог Самонкин рассказал, что сулит России уход Меркель с поста канцлера ФРГ

Кандидат на пост канцлера Германии, сопредседатель партии «Зеленые» Анналена Бербок в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила о российской угрозе и призвала к более активной немецкой и европейской внешней политике.

Бербок — известная противница «Северного потока — 2», после провала партии Ангелы Меркель ХДС на парламентских выборах ее кандидатуру на пост канцлера многие начали рассматривать с большим интересом. Политолог Юрий Самонкин рассказал ФАН, изменятся ли российско-немецкие отношения в случае прихода к власти Бербок.

Собеседник Федерального агентства новостей напомнил, что Германия — единственная страна Европейского союза, которая не предпринимала никаких авантюр в отношении России.

«Немцы не хотят плясать под дудку Соединенных Штатов. Кроме того, Берлин заинтересован в строительстве «Северного потока — 2» и налаживании экономических отношений с Россией. Немецкие предприниматели ищут альтернативные пути сотрудничества с Россией», — отметил эксперт.

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Самонкин обратил внимание, что партия Ангелы Меркель провалила парламентские выборы и показала слабый результат на федеральных выборах. По словам политолога, у ХДС появился конкурент в лице Анналены Бербок. Она уже делает резкие заявления в адрес России и показывает себя как фарватер западной политики в Германии.

«На самом деле ни Бербок, ни Меркель никогда не высказывались любовно об отношениях с Россией, поэтому для нас не имеет никакой разницы, какой канцлер будет находиться у власти», — считает собеседник ФАН.

Самонкин уверен, что Германия в любом случае будет обсуждать с Россией проблему экономической и политической безопасности. Заявления Бербок могут быть лишь информационным пафосом, чтобы понравиться западным партнерам, и не иметь ничего общего с действительностью, считает эксперт.

«Нам не страшны заявления кандидатов на пост канцлера, какими бы они ужасными ни были, потому что отношения с Германией строятся на специфических форматах. С одной стороны, русофобия, санкции и навязанные из Вашингтона заявления, а с другой — желание оппозиционных политиков в бундестаге смягчать санкционный режим и выстраивать деловые отношения как по «Северному потоку — 2», так и по другим вопросам», — добавил политолог.

Самонкин подытожил, что России не важно, кто будет канцлером в Германии. Москва и Берлин нацелены на восстановление экономических отношений. При этом Германия стремится освободиться от европейской и натовской зависимости и выстраивать суверенную внешнюю политику.

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