Вирусолог обосновал необходимость перчаток в общественном транспорте

Москва, 27 апреля. Многие люди напрасно пренебрегают использованием защитных перчаток в общественном транспорте, предупредил вирусолог Георгий Викулов.

Общественный транспорт остается одним из самых опасных на фоне коронавируса мест. Большой пассажиропоток в разы повышает возможность подхватить COVID-19. Средства индивидуальной защиты необходимо использовать в непроветриваемых местах, где нет возможности соблюдать социальную дистанцию, напомнил Викулов.

Большинство людей игнорируют рекомендации Роспотребнадзора по нераспространению коронавируса. Некоторые начинают использовать защитные маски и перчатки только после болезни или смерти кого-то из близких. Такое безответственное отношение к безопасности удивляет, признался вирусолог в эфире «Радио 1».

Контроль за масочно-перчаточным режимом усилили в метро Москвы. Инспекторы выписали горожанам более 27 тыс. штрафов за отсутствие масок или перчаток в общественном транспорте, сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».