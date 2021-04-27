Блогер Reeflay получил шесть лет колонии за смерть девушки на треш-стриме

Москва, 27 апреля. Суд приговорил треш-стримера Reeflay к шести годам заключения за то, что во время одной из его трансляций погибла девушка, над которой он перед этим издевался в эфире.

По решению Раменского суда Подмосковья блогера Стаса Решетняка, который известен как Reeflay, приговорили к шести годам строгого режима.

Злоумышленника признали виновным в смерти девушки Валентины. Она скончалась прямо во время одного из стримов, который вел фигурант дела. Молодой человек избил девушку и выгнал ее на мороз. Через несколько часов пострадавшая умерла от кровоизлияния в мозг.

Блогер раскаялся в содеянном и признал свою вину. Также он заявил, что погибшая была единственным его близким другом, сообщал ФАН.