Криптовалюта: деньги будущего или мыльный пузырь, который лопнет?

Криптовалюта вихрем ворвалась в современный мир. Стоимость компаний растет как на дрожжах. И шутка вроде Dogecoin уже не выглядит таковой: она уверенно занимает пятое место по объему капитализации. Отчего зависит стоимость цифровой валюты? Может ли она заменить деньги? Стоит ли вкладываться в шуточную крипту? Эти вопросы обсудили специалисты в рамках пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Для создания цифровых валют были определенные причины, сказал на пресс-конференции доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве России Петр Арефьев. Крипта значительно упрощает транзакции, а технологии блокчейн позволяют заключать умные контракты. Хотя у каждой криптовалюты свои плюсы и минусы, в целом перспектива у этих цифровых денег есть, отметил он.

«В России запрещено расплачиваться криптовалютой. Полнотой свойств денег она не обладает. Что касается Dogecoin, она вообще была создана для шутки. Просто шутка затянусь. Джексон Палмер создал ее, чтобы показать, как это легко», — рассказал Арефьев.

В итоге из простой шутки получилась криптовалюта, которая сегодня занимает пятую строку в рейтинге по объему капитализации. Но Арефьев предупредил, что особо доверять Dogecoin не стоит, тем более если у вас нет свободных средств, с которыми готовы расстаться.

«Dogecoin — шутка, за которой не стоят технологии, в отличие от того же Ethereum. Это пустышка, которая так или иначе лопнет и потянет за собой вниз весь рынок криптовалюты, как говорил Чарльз Хоскинсон. Регуляторы по этому поводу, конечно, всполошатся, установят четкие правила, но плохо будет всем держателям криптовалют», — заявил эксперт.

По его мнению, Илон Маск рано или поздно наиграется с Dogecoin, и она начнет свое неминуемое падение, а люди, вошедшие в эту игру, потеряют свои средства.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В целом рынок криптовалюты будет продолжать расти, уверен криптомиллионер, основатель криптобиржи TimeX Сергей Сергиенко. Но если человек хочет заработать, то, естественно, этот рынок необходимо изучить.

«Если просто хотите поиграть, не нужно думать, что вы не прогорите. Не стоит ожидать, что сразу взлетите на зеленую полосу. Все рынки всегда идут циклично. С криптой тоже самое», — сказал он.

Сергиенко также добавил, что курс криптовалюты остро реагирует на различные инфоповоды и сообщения в социальных сетях. В пример он привел блокчейн-платформа Waves, которую основал Александр Иванов. Как только появилась новость о том, что Роскосмос будет использовать Waves для защиты товарных знаков, криптовалюта выросла в цене на 42%.

Dogecoin в свое время поднялся в цене только благодаря сообществам, которые неоднократно поддерживали сбор средств на благотворительность. И так было несколько раз, подчеркнул в ходе эфира директор по развитию торговой платформы Overbit, аналитик, трейдер Азиз Кенжаев.

«Есть несколько аналитических платформ, на которых можно отслеживать параллельный рост количества упоминаний криптовалюты в Twitter и ее цену. Эти метрики тоже стоит учитывать. Какой-то ценности в самом Dogecoin я не вижу, кроме высокой скорости транзакций. Поэтому смущает его высокая рыночная капитализация. В протоколе прописана инфляция, но она намного выше, чем у Bitcoin», — объяснил Кенжаев.

По его мнению, идет искусственная накачка валюты, которая вскоре закончится. Знающие люди на этом могут заработать. Но есть и те, кто не разбирается, их деньги лопнувший пузырь пустит на ветер.

Петр Арефьев считает, что вложение средств в криптовалюты — игра для тех, у кого есть свободные деньги. Он не рекомендовал ввязываться в нее, поскольку наблюдается настоящий бум на крипту. Этот бум и порождает ее высокую капитализацию. Когда-нибудь, убежден эксперт, обязательно появится фильм про очередной мыльный пузырь по аналогии с фильмом «Волк с Уолл Стрит», но его героями станут не брокеры, а создатели криптовалют.