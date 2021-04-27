Российские инвесторы примут участие в восстановлении и развитии ЦАР

Банги, 27 апреля. Российская Федерация примет активное участие в восстановлении и развитии Центральноафриканской Республики. Москва планирует инвестировать в различные проекты около 11 миллиардов долларов.

Поездка министра по координации основных работ и стратегических инвестиций Паскаля Бида принесла хорошие результаты. Он встретился с представителями нескольких российских ведомств, и все они подтвердили готовность продолжать партнерство между РФ и ЦАР не только в военной сфере.

«У нас есть несколько российских строительных компаний, желающих инвестировать в ЦАР. Мы — страна, которая переживает множество положительных перемен. Это создает огромный рынок и широкие возможности для бизнеса», — рассказал Бида в беседе с изданием Sputnik.

Министр заявил, что инвесторы из РФ готовы помочь с реализацией проектов, которые серьезно повлияют на развитие Центральноафриканской Республики. Власти собираются запустить их уже в текущем году.

«Мы обсуждаем этот вопрос с Россией, с местными государственными и частными банками. ЦАР может предоставить гарантии того, что все инвестиции принесут прибыль», — подчеркнул Бида.

Он отметил, что работать с республикой хотят и предприятия из Германии, Норвегии и Англии. Однако Банги предпочитает развивать партнерство с Москвой, которая уже зарекомендовала себя как надежного союзника.

Prt Scr facebook.com / @Axime Cesaire Oronindji

Центральноафриканский лидер Фостен-Арканж Туадера посвятит второй президентский срок восстановлению и реконструкции страны. В связи с этим он запланировал реформацию во многих сферах жизни республики.

Уже в 2021 году начинается ремонт дорожной сети и столичного аэропорта. Глава ЦАР также намерен улучшить систему образования и сократить уровень преступности.