Импортный алкоголь хотят маркировать в России

Москва, 27 апреля. Министерство финансов Российской Федерации предложило маркировать произведенную за рубежом алкогольную продукцию.

Ведомство планирует запустить в стране соответствующий эксперимент. Об этом стало известно из заявления заместителя министра финансов РФ Алексея Сазанова в ходе итогового заседания коллегии Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

«Предлагаем запустить совместно с ФТС России эксперимент по маркировке импортного алкоголя», — цитирует чиновника ТАСС.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации ранее выступало с инициативой провести пилотный проект по маркировке алкоголя федеральными специальными и акцизными марками с помощью радиочастотных меток. RFID-технологии, по мнению ведомства, способствуют снижению операционных издержек и сделает подделки продукции более сложными.

Отечественное вино вытесняет с прилавков итальянские алкогольные напитки. Российское виноделие развивается, и тенденция продолжит усиливаться, уверены аналитики.