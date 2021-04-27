Президент Эстонии подстрекает Европу продолжить «дипломатическую перестрелку» с Россией

Таллин, 27 апреля. Все европейские страны должны проявить солидарность с Чехией и Прибалтикой и выслать российских дипломатов, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Она приписывает России многочисленные «провокации» на территории всех без исключения стран ЕС. Эстонский лидер уверена, что у каждой страны найдется подозрительный инцидент на военном, химическом или промышленном объекте, к которому Москва якобы будет причастна. На основе этого допущения президент подстрекает всех лидеров Европы продолжить «дипломатическую перестрелку» с Россией.

«Мы видим попытку России разобщить нас, столкнуть друг с другом, показать, что мы не в силах сделать что-то большее, чем в очередной раз возмутиться», — сокрушается Кальюлайд.

Поведение прибалтийских стран на фоне инцидента на складе вооружений в чешском Врбетице вызвало бурную реакцию международной общественности. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова метко охарактеризовала происходящее цитатой выдающегося писателя-фантаста Карела Чапека: «Саранча — стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое...». Неоконченный афоризм мгновенно стал популярным как в России, так и за рубежом.