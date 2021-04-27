Возможности новой российской системы ПРО «Нудоль» вызвали тревогу в США

Вашингтон, 27 апреля. Успех очередного испытательного запуска новейшей российской системы противоракетной обороны А-235 «Нудоль» вызвал в США опасения за сохранность американских спутников.

Об этом пишет известный военный эксперт Питер Сучиу в статье для портала 19FortyFive, пересказ его материала представляет «ПолитРоссия». Автор статьи внимательно изучил видеозапись об испытаниях системы А-235 «Нудоль», которую опубликовало МО РФ, и пришел к неутешительным выводам о перспективах доминирования США в космической области.

«Россия практикуется в уничтожении американских ракет… российская система ПРО может быть использована не только для того, чтобы остановить воздушное нападение, но и для борьбы со спутниками», — предупреждает Сучиу.

У США появилась новая и более чем весомая причина для беспокойства за свои спутники, она называется А-235 «Нудоль», резюмирует американский эксперт.

Ранее сообщалось о бесполезности истерики властей США в связи российскими разработками систем ПРО,