Меры по совершенствованию миграционной политики предложили в Госдуме

Москва, 27 апреля. В социально значимых отраслях должна действовать квота, обозначающая верхний порог доли труда мигрантов, считает депутат Госдумы Петр Толстой.

Толстой уверен, что Российской Федерации нужна политика, которая позволит избежать ошибок европейских государств. По задумке автора, квотирование должно защитить права россиян.

«В первую очередь государство должно создавать условия для трудоустройства своих граждан. А когда речь идет о таких отраслях экономики, как фармацевтика, космическая отрасль, IT-сфера, то здесь еще и добавляются вопросы национальной безопасности», — обращает внимание депутат.

Политолог Иван Скориков поддерживает инициативу и считает, что текущее положение на рынке труда сложилось из-за ошибок в миграционной политике. Он говорит, что целые отрасли захвачены диаспорами, а на других рынках мигранты демпингуют.

Петр Толстой ранее подтвердил, что Россия является одним из мировых лидеров по уровню цифровизации жизни.