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Россиянин Петр Ян занял 12-е место в обновленном рейтинге лучших бойцов UFC

  /   Обновлено: 27 апреля 2021 18:06
Спорт
Россиянин Петр Ян занял 12-е место в обновленном рейтинге лучших бойцов UFC
instagram.com  /  @petr_yan

Москва, 27 апреля. Обновленный рейтинг Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) был опубликован на официальном сайте организации. Россиянин Петр Ян расположился на 12-й позиции.

Американец Джон Джонс продолжает возглавлять рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. Второе место в нем занимает Камару Усман из Нигерии, австралиец Александр Волкановски располагается на третьей строчке.

Российский боец Петр Ян в обновленном рейтинге промоушена оказался выше, чем чемпион его весовой категории Алджамейн Стерлинг. Он располагается на 12-й строчке, в то время как американец занимает 14-ю позицию.

Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом на турнире UFC 259. Россиянин нанес сопернику запрещенный удар коленом в голову, в связи с чем бой был остановлен.

Ранее стал известен соперник российского бойца MMA Александра Волкова по следующему бою. Поединок станет главным событием турнира UFC Fight Night.

спорт рейтинг mma ufc петр ян
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