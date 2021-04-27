Россиянин Петр Ян занял 12-е место в обновленном рейтинге лучших бойцов UFC

Москва, 27 апреля. Обновленный рейтинг Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) был опубликован на официальном сайте организации. Россиянин Петр Ян расположился на 12-й позиции.

Американец Джон Джонс продолжает возглавлять рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. Второе место в нем занимает Камару Усман из Нигерии, австралиец Александр Волкановски располагается на третьей строчке.

Российский боец Петр Ян в обновленном рейтинге промоушена оказался выше, чем чемпион его весовой категории Алджамейн Стерлинг. Он располагается на 12-й строчке, в то время как американец занимает 14-ю позицию.

Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом на турнире UFC 259. Россиянин нанес сопернику запрещенный удар коленом в голову, в связи с чем бой был остановлен.

Ранее стал известен соперник российского бойца MMA Александра Волкова по следующему бою. Поединок станет главным событием турнира UFC Fight Night.