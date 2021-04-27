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Поклонская: Зеленский наплевал на украинских политиков ради встречи с Путиным

Политика
Поклонская: Зеленский наплевал на украинских политиков ради встречи с Путиным
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Москва, 27 апреля. Украинский лидер Владимир Зеленский пошел вразрез с интересами политических элит страны в отношениях с Россией, проявив самостоятельность, считает депутат ГД РФ Наталья Поклонская.

Ситуация в отношениях между Москвой и Киевом в последнее время остается напряженной на фоне участившихся вооруженных провокаций ВСУ на юго-востоке Украины и подготовки украинских властей к масштабному наступлению на Донбасс. Примечательно, что в то же самое время американское руководство стремительно сменило свою риторику в отношении РФ на более миролюбивую, выразив желание наладить диалог с Москвой.

Российско-украинские отношения прокомментировала для Федерального агентства новостей депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в ходе пресс-конференции на тему «Россия и Украина: возможно ли примирение», проведенной в пресс-центре ИА «Общественная служба новостей». По ее словам, риторика Зеленского в отношении России будет зависеть от его личной позиции. Она подчеркнула, что украинский президент в настоящий момент демонстрирует некоторую самостоятельность во внешней политике, идя вразрез с политическими элитами государства, которые имеют антироссийские взгляды.

Различные украинские политические деятели заявляли, что Зеленский не будет встречаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, однако сам глава Украины пошел на отчаянный шаг и выразил желание провести подобную встречу ради диалога с Москвой, отметила Поклонская. По ее мнению, от уровня самостоятельности украинского лидера и частоты его переговоров с президентом РФ будет зависеть качество отношений с Москвой.

«Президент Украины вышел и сказал, что он готов и будет встречаться с Путиным — то есть он плевать хотел на своих политиков. Это самостоятельность, это смелый и дальновидный поступок», — сказала Поклонская.

Ранее Поклонская рассказала, почему руководство Соединенных Штатов в последний момент отменило морской поход кораблей американских ВМС в акваторию Черного моря к российским границам.

украина путин россия поклонская зеленский
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