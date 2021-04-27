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ЦБ РФ призвал банки самостоятельно опередить праздничный график в мае

Экономика
ЦБ РФ призвал банки самостоятельно опередить праздничный график в мае
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 27 апреля. Центральный банк Российской Федерации рекомендовал финансовым организациям самостоятельно определить режим работы в период с 4 по 7 мая текущего года.

Однако при это регулятор призвал их соблюдать интересы клиентов. Нерабочие дни в этот период были установлены в России в соответствии с указом президента Владимира Путина.

«В случае принятия решения о работе в указанные нерабочие дни кредитным и некредитным финансовым организациям необходимо соблюдать все требования законодательства», — сообщает регулятор.

Также Банк России рекомендовал банкам проинформировать клиентов о режиме работы в мае, своевременно разместив информацию на официальных порталах.

Центробанк РФ ранее опубликовал официальные курсы иностранных валют на 28 апреля. Курс доллара был повышен на 0,1898 рубля, а курс евро — на 0,0198 рубля.

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