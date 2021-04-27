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«Рассадники плесени»: русский эмигрант рассказал о разнице между США в кино и реальной жизни

Общество
«Рассадники плесени»: русский эмигрант рассказал о разнице между США в кино и реальной жизни
Кадр из фильма «Великий Гэтсби»

Москва, 27 апреля. Назар Илишев прожил в США девять лет, после чего вернулся в Россию. По словам мужчины, американский быт, который демонстрирует кинематограф, значительно отличается от реальности.

Русский эмигрант указал на бытовую отсталость США. Он привел несколько примеров, которые показывают «пропасть» не только между реальной обстановкой дел и картинкой в кино, но и между бытом американцев и россиян.

«Кино — это кино. Это совершенно разные вещи. В голливудском кино принято показывать жизнь рядовых американцев таким образом, что все выглядит очень богато. Это все полная ерунда, которая с реальностью имеет мало общего. Там никто не может себе позволить такое жилье», — заявил мужчина.

По его словам, типичная квартира жителя США, как правило, имеет самый бюджетный ремонт: используется дешевый ковролин, потолки, стены и двери кладовых белят дешевой краской. Экономичную отделку дополняют «допотопное» отопление и пропускающие холод окна и бардак.

«Половина квартир Чикаго и Нью-Йорка — это своеобразные рассадники плесени. Не говоря о том, что там очень холодно находиться, ходишь постоянно в носках теплых. От этого, может быть, и привычка в обуви ходить у многих там», — предположил Илишев.

Приезжая в Россию, среднестатистический американец недоумевает, почему вокруг все так шикарно, а люди — такие богатые, добавил мужчина. Из-за большой разницы в качестве обыденной жизни ему начинает казаться, что русские выставляют все напоказ, резюмировал Илишев.

США также не могут похвастаться уровнем безопасности жизни граждан. В некоторых американских городах количество убийств выросло на 1600%.

сша чикаго быт
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