Главы МО РФ и Узбекистана обсудят военное сотрудничество на переговорах в Бухаре

Ташкент, 27 апреля. Министр обороны России Сергей Шойгу посетил с официальным визитом Узбекистан, где 28 апреля проведет переговоры с министром обороны республики Баходиром Курбановым.

Известно, что в ходе встречи главы военных ведомств выдвинут на обсуждение проблемы международной и региональной безопасности, а также обсудят актуальные вопросы военно-технического и двустороннего военного сотрудничества.

Отмечается, что Шойгу прибыл в Узбекистан из Республики Таджикистан, где накануне во вторник принял участие в заседании Совета министров обороны стран ОДКБ и провел двусторонние переговоры с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Афганистане Россия усилит поддержку Таджикистана для предупреждения угроз региону.