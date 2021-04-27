Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 апреля 23:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:00
Общество
Алкогольную продукцию могут вернуть в магазины при АЗС
22:48
Общество
Суд принял иск властей Петербурга о реконструкции Невской мануфактуры
22:46
Технологии
Илон Маск планирует сделать из жилых домов распределенные электростанции
22:42
Общество
Профессор РАН Оганов объяснил важность вакцинации от COVID-19
22:37
Общество
Свыше 537 тыс. петербуржцев сделали прививку от COVID-19
22:37
Политика
Названы сроки постройки «Северного потока — 2»
22:30
Политика
Египет прикладывает все усилия по разрешению кризиса плотины «Возрождение»
22:19
Шоу-бизнес
Жалкая пародия: Сердючка «обвинила» в плагиате своего образа Гарри Стайлза
22:15
Политика
Вашингтон предрек «откровенный разговор» США и России
22:07
Общество
Росавиация отчиталась о ходе реализации вывозной программы из Турции
22:07
Весь мир
Количество жертв атаки боевиков на университет в Нигерии возросло до пяти человек
22:00
Общество
В Госдуме ответили пословицей на идею Хуснуллина сократить число регионов РФ
22:00
Политика
Парламентаризм будущего: отставка или статья за разбитые надежды избирателей
21:58
Весь мир
Президент Бурунди амнистирует участников попытки госпереворота
21:55
Весь мир
Боевики скрываются от армии ЦАР и устраивают засады на мирное население республики
21:51
Общество
Депутат Вострецов вместе с летчиком Борисенко пообщался со школьниками
21:47
Общество
К достопримечательностям Куршской косы под Калининградом пустят рейсовый автобус
21:44
Общество
Раскрыта необходимая частота прививок вакциной «ЭпиВакКорона»
21:40
Весь мир
Разногласия вокруг канала «Стамбул»: банки Турции не хотят инвестировать в проект Эрдогана
21:40
Весь мир
Боевики убили свыше 30 военнослужащих и сожгли базу на северо-западе Нигерии
Все новости

В России безопаснее: американский полицейский об уровне жизни в США

Общество
В России безопаснее: американский полицейский об уровне жизни в США
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 27 апреля. Бывший калифорнийский полицейский Михаил Лапидус в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Массовые протесты в США: полицейский беспредел или диктатура толерантности» рассказал, почему в России жить гораздо безопаснее, чем в США.

 «В России жить безопаснее. Во-первых, в России нет такого понятия как inor city. Это центр города, где большие красивые небоскребы, а вокруг — застройка для малоимущих. Так живут бедные семьи, наркоманы и так далее, поэтому вечером во многих частях города ходить просто опасно. Плюс у населения много оружия, причем нелегального», — рассказал собеседник агентства.

Михаил Лапидус рассказал, что любой законопослушный гражданин может пойти в магазин и подать заявку на покупку оружия, после чего заявку проверяют и одобряют.

«В некоторых штатах заряженное оружие можно носить на себе прямо на улице. Факт в том, что если ты рецидивист, то иметь оружие не можешь — очень жесткие статьи за это светят, но у многих преступников оно имеется. У нас, как в Багдаде: 4 июля [в День независимости] люди выходят на улицу и просто начинают стрелять в воздух. Мы пытались их ловить, но это все непросто», — признался калифорнийский полицейский.

Ранее стало известно, что полиция Чикаго 60 раз задержала афроамериканца из-за ошибки в базе данных.

 

сша калифорния медиагруппа патриот
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 299987 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 84136 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 61636 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
Общество 52868 25 апреля 2021
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Шоу-бизнес 52791 25 апреля 2021
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Все новости / Общество / В России безопаснее: американский полицейский об уровне жизни в США
Рейтинг@Mail.ru