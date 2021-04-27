В России безопаснее: американский полицейский об уровне жизни в США

Санкт-Петербург, 27 апреля. Бывший калифорнийский полицейский Михаил Лапидус в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Массовые протесты в США: полицейский беспредел или диктатура толерантности» рассказал, почему в России жить гораздо безопаснее, чем в США.

«В России жить безопаснее. Во-первых, в России нет такого понятия как inor city. Это центр города, где большие красивые небоскребы, а вокруг — застройка для малоимущих. Так живут бедные семьи, наркоманы и так далее, поэтому вечером во многих частях города ходить просто опасно. Плюс у населения много оружия, причем нелегального», — рассказал собеседник агентства.

Михаил Лапидус рассказал, что любой законопослушный гражданин может пойти в магазин и подать заявку на покупку оружия, после чего заявку проверяют и одобряют.

«В некоторых штатах заряженное оружие можно носить на себе прямо на улице. Факт в том, что если ты рецидивист, то иметь оружие не можешь — очень жесткие статьи за это светят, но у многих преступников оно имеется. У нас, как в Багдаде: 4 июля [в День независимости] люди выходят на улицу и просто начинают стрелять в воздух. Мы пытались их ловить, но это все непросто», — признался калифорнийский полицейский.

Ранее стало известно, что полиция Чикаго 60 раз задержала афроамериканца из-за ошибки в базе данных.