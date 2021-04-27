Александр Панкратов-Черный: Женя Воловенко, Катя Климова и я — такая хорошая троица

Знаменитый советский и российский актер театра и кино Александр Панкратов-Черный признался ФАН, что самым тяжелым на съемках для него было бегать с автоматом по окопам.

Народный артист РФ в эксклюзивном интервью рассказал подробности о телесериале «По законам военного времени. Победа», премьерный показ которого начался накануне на Первом канале. Панкратов-Черный сыграл в нем старшину Григория Ивановича Федоренко.

Кроме того, актер поведал о том, в каком проекте он не так давно закончил работу, и сделал нашим читателям несколько пожеланий — в связи с наступающим Днем Победы.

— Александр Васильевич, что было самым сложным на съемках сериала «По законам военного времени. Победа»?

— Господи, да на всяких съемках бывают те или иные сложности. Но здесь, да, были тяжелые съемки, потому что хотели успеть все сделать за короткий период времени. Фильм же телевизионный, поэтому выработка, соответственно, большая. Надо было, как говорится, сильно стараться, чтобы быстро успеть, чтобы поменьше снять дублей, чтобы быстрее работать.

Ну, и, конечно, тяжело было бегать с автоматами по этим окопам. Тут физические нагрузки оказались большими.

— Это же, как можно предположить, последний сезон проекта, если судить по наличию слова «победа» в названии? Или все-таки нет?

— Потом будет продолжение, еще один сезон. Он уже снят, на данный момент монтируется. Действие происходит в Германии, да, война закончилась, но проблем все равно меньше не стало…

пресс-служба первого канала /

— В этом сериале главные роли играете вы, Екатерина Климова и Евгений Воловенко. После стольких лет совместной работы уже, наверное, понимаете друг друга просто с полуслова?

— Ну, в принципе, да. Потому что характеры наших героев давно определены, решены, так что уже намного легче взаимодействовать. Наша троица — Женя Воловенко, Катя Климова и я — такая хорошая (смеется). Вообще, у нас и актерский ансамбль очень хороший, и весь съемочный коллектив прекрасный!

— И с режиссером Сергеем Виноградовым, наверное, тоже уже давно сработались вместе?

— Конечно. Кстати, хочу вот что еще сказать. Обычно актеры не хвалят продюсеров, но я вот всегда хвалю Артема Доллежаля. Потому что он очень ответственно относится к своей работе и собирает потрясающих людей. Я имею в виду всю группу, набор в которую зависит именно от продюсера.

Не только актерский состав, но и, как говорится, обслуживающий персонал. Это и осветители, и рабочие, и костюмеры, и гримеры… У нас был просто замечательный и очень дружный коллектив, ну, как одна семья. Поэтому работалось прекрасно, никаких конфликтов на съемочной площадке вообще не было.

— Сами будете смотреть этот сериал?

— Ну, постараюсь. Предыдущие вот сезоны практически не видел, так, отрывки какие-то. Все времени на это не было…

Но сейчас тоже если одну-две серии, скажем, удастся увидеть, то третью-четвертую — уже не смогу, потому что буду занят. В проекте «По законам военного времени. Победа» всего восемь серий, и он будет идти на Первом канале на этой неделе.

пресс-служба первого канала /

— Вы сказали, что будете заняты. Случайно не у Светланы Дружининой снимаетесь в продолжении «Гардемаринов»?

— Нет, там я уже снялся! Вместе с Мишей Боярским, с Анечкой Семенович, которая играла мою жену. Это, кстати, просто замечательная и очень смешная актриса.

— Что пожелаете нашим читателям перед грядущим Днем Победы?

— Прежде всего, пожелаю хорошего настроения, радости и веры, что в будущем нам всем будет легче, Ну, и, конечно, здоровья, здоровья и еще раз здоровья! А еще, чтобы ушел, наконец, этот проклятый коронавирус и чтобы мы все, как говорится, освободились от него! Чтобы мы победили его.

События в четвертом сезоне сериала «По законам военного времени» (первый вышел еще в 2015 году) начинают разворачиваться 9 мая 1945 года. На площади маленького городка Инстербурга в Восточной Пруссии этот день встречают герои Воловенко, Климовой и Панкратова-Черного. Бойцы Красной Армии ликуют — война закончилась! На площади тут же возникает импровизированная танцплощадка, кто-то играет на пианино. Но тут с крыши одного из домов по площади начинает стрелять пулемет.

После этого начинаются рабочие будни военной прокуратуры на оккупированной территории. Будут и убийства, и ограбления, и кражи. И, конечно, немецкая агентура, которая сменила хозяев, но не сменила врага. Многим порой будет казаться, что война на самом деле еще идет. И что для окончательной победы надо сделать еще один шаг, а потом еще один, и еще…

пресс-служба первого канала /

За время работы над предыдущими тремя сезонами съемочная группа проекта побывала в самых разных городах не только России, но и стран ближнего зарубежья — например, украинских Киеве, Харькове и Черновцах. А съемки четвертого сезона длились на протяжении двух с половиной месяцев в небольшом городе Калининградской области — Черняховске, бывшем Инстербурге (до 1946 года). Снимали в действующей больнице, бывшей немецкой комендатуре и даже в замке Георгенбург, которому более шестисот лет.

Режиссером выступил Сергей Виноградов, а роли также сыграли Александр Песков, Анатолий Кот, Янина Колесниченко, Александр Дуденков, Ольга Белинская, Григорий Анурин, Евгений Березовский, Степан Старчиков и другие.

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