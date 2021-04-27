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Юрий Усачев возродит «Гостей из будущего» без Евы Польны

Шоу-бизнес
Юрий Усачев возродит «Гостей из будущего» без Евы Польны
Global Look Press  /  Svetlana Mal'tseva/Russian Look

Москва, 27 апреля. Создатель и экс-участник «Гостей из будущего» Юрий Усачев серьезно настроен возводить популярную группу. Он хочет создать команду, даже если в ней не будет Евы Польны.

Больше десяти лет группа «Гости из будущего» радовала поклонников своими хитами. Однако в 2009 году участники коллектива сообщили, что группа перестает существовать. Артисты спустя какое-то время пытались воссоединиться, однако из этого ничего не получилось.

Сейчас же создатель группы Юрий Усачев серьезно настроен возводить «Гостей из будущего». Музыкант рассказал, что они с Евой Польной расстались на дружеской ноте и общаются до сих пор. Но, как отметил сам артист, бывшая коллега занимается сольными проектами, поэтому может не согласиться на эту авантюру.

«Хотел с Евой пойти вперед, но, возможно, это произойдет и без нее. На самом деле есть очень много песен, есть много певцов и певиц, которые могут запросто их спеть. Я в отличной музыкальной форме, не побоюсь этого слова», — заявил Усачев в YouTube-шоу «Петя любит выпить».

По словам музыканта, группа распалась просто от усталости: они с Евой не вынесли бешенного темпа. Все 13 лет пока существовал коллектив они провели в разъездах, на гастролях и в звукозаписывающих студиях.

«Мы устали от постоянных поездок, что-то стало происходить не так. Мы перестали чувствовать то, что делали», — объяснил артист.

Недавно бывшая солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна обратилась к журналистам, обсуждающим ее фигуру. Разозлившаяся знаменитость закатила настоящую истерику на своей странице в Instagram.

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