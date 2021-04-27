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Общество
Первое в мире сравнение вакцин от COVID-19 обернулось триумфом для «Спутника V»
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Первое в мире сравнение вакцин от COVID-19 обернулось триумфом для «Спутника V»

Общество
Первое в мире сравнение вакцин от COVID-19 обернулось триумфом для «Спутника V»
twitter.com  /  @SantiCafiero

Российская вакцина «Спутник V» продемонстрировала наилучшие результаты по сравнению с другими препаратами, в том числе производства западных компаний. Такой вывод был сделан в Венгрии на основе четырехмесячной практики применения противоковидных вакцин в этой восточноевропейской стране и был опубликован в официальном твиттере вакцины «Спутник V». Результаты оказались достаточно неожиданными для обывателей, хотя экспертное сообщество давно признало высокую эффективность нашей вакцины от коронавируса.

О чем говорят результаты сравнительных клинических испытаний в Венгрии? И сможет ли «Спутник V» победить западные аналоги в мировой гонке? Об этом — в материале ФАН.

Первое в мире сравнение вакцин от COVID-19 обернулось триумфом для «Спутника V»
Global Look Press  / Luis Lima Jr/Keystone Press Agency

Сравнительные испытания

На сегодняшний день различные вакцины против COVID-19 еще не подвергались широкомасштабным сравнительным исследованиям. Для таких экспериментов важна широкая и разнообразная выборка, статистически одинаковая для всех испытуемых препаратов. Например, население какой-нибудь страны, когда в выборку попали бы все возрасты, все социальные и профессиональные группы, а также все группы людей с различным состоянием здоровья, восприимчивости к вакцине и ее побочным воздействиям.

Причем для оценки результатов важно, чтобы сравниваемые препараты получали одни и те же категории людей. То есть нельзя, условно говоря, одну вакцину колоть здоровым молодым людям, а вторую, с которой ее сравнивают, — старикам, детям и беременным. Понятно, что в таком случае никакого внятного сравнения просто не получить.

Поэтому до сих пор в вопросе сравнения «Спутника V» с западными вакцинами ученые не имели такой сравнительной статистической выборки. Сказывалось и то, что первый этап вакцинирования все страны делали в большой спешке, часто руководствуясь весьма спорными политическими предпочтениями. Например, Евросоюз да зеленую улицу вакцинам от Pfizer/BioNTech, AstraZeneka и Moderna, а вот регистрацию «Спутника V» всячески откладывает. В итоге в России в основном прививали людей «Спутником» и другими российскими вакцинами, а вот ЕС использовал исключительно западные препараты.

«Блокаду», созданную таким образом вокруг российской вакцины, прорвала в конце прошлого года Венгрия. Просто Будапешт понял, что в длинной очереди за «правильными» вакцинами от ЕС ему придется стоять чуть ли не до середины лета. Поэтому уже в декабре 2020 года венгры запросили у России пробную партию «Спутника», а потом и вовсе начали массовую вакцинацию российским препаратом.

Первое в мире сравнение вакцин от COVID-19 обернулось триумфом для «Спутника V»
Global Look Press  / Frank Hoermann/SVEN SIMON

Вдвое лучше? Да как бы не в десятки раз!

Итак, согласно информации правительства Венгрии, за период с 26 декабря 2020 года по 20 апреля 2021 года в стране зафиксированы следующие уровни смертности и последующего заболевания от COVID-19 после вакцинации:

«Спутник V» — 1 смерть и 95 заболевших в расчете на 100 000 вакцинаций.
AstraZeneka — 7 смертей и 700 заболевших в расчете на 100 000 вакцинаций.
Pfizer/BioNTech — 32 смерти и 555 заболевших в расчете на 100 000 вакцинаций.
Moderna — 20 смертей и 177 заболевших в расчете на 100 000 вакцинаций.

Нетрудно подсчитать, что российская вакцина минимум вдвое эффективнее в вопросе количества последовавших после вакцинации заболеваний и минимум в 7 раз безопаснее в пересчете на возможную летальность на 100 000 вакцинированных. Максимальные же «провалы» западных вакцин выглядят и того значительнее: самой небезопасной оказалась «инновационная» вакцина от Pfizer/BioNTech, которая вызвала 32 смерти в расчете на 100 000 вакцинированных, а самой неэффективной — вакцина от AstraZeneka.

Конечно, пока эти данные из Венгрии носят предварительный характер. Согласно правилам сравнительных клинических исследований, добросовестной практикой является публикация полной методики такого исследования и описание его хода и результатов в рецензируемых медицинских журналах. Таковым, например, является журнал Lancet, в котором не так давно было опубликовано первое исследование о высокой эффективности вакцины «Спутник V».

Поэтому уже в ближайшее время, скорее всего, нам предстоит ожидать целый шквал «опровержений» от заинтересованных компаний «Биг фармы», чьи препараты позорно провались в Венгрии. Ведь на кону для корпораций стоят не просто десятки миллионов, а реальные миллиарды долларов.

Первое в мире сравнение вакцин от COVID-19 обернулось триумфом для «Спутника V»
Global Look Press  / Thiago Prudencio / Keystone Press Agency

Предельно очевидно и то, что даже попытки опровержения венгерских данных, которые можно ожидать в виде девятого вала разоблачающих и апеллирующих статей, вряд ли смогут полностью отменить или заретушировать столь значительное расхождение в наблюдаемой безопасности и эффективности «Спутника V» в сравнении с западными препаратами. Это значит, что триумфальное шествие российской вакцины по всему миру продолжится.

На сегодняшний день «Спутник» уже официально разрешен к применению в 60 странах — и этот список растет каждый день. Российская вакцина спасает человечество и делает это с максимальной эффективностью.

венгрия вакцинация коронавирус спутник V
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