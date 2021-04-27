Более 20 нарушений закона о мигрантах выявлено в ходе рейдов на рынках под Ростовом

Ростов-на-Дону, 27 апреля. Правоохранительные органы продолжат свою работу по выявлению нарушений на рынках в Аксайском районе города.

Оперативники, которые проводят «зачистку» на территории четырех крупных рынков в Ростовской области, обнаружили более 20 случаев нарушений миграционного законодательства, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Уточняется, что данные рейды не ограничатся сегодняшним днем и будут повторно проведены в дальнейшем.

Ранее ФАН писал о том, что более 3,5 тыс. силовиков оцепили площадь вокруг рынков в Аксайском районе. Операция проходит в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении главы района и нескольких местных предпринимателей.