Вашингтон, 27 апреля. Российские современные танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-14 «Армата» многократно превосходят украинский образец БМ «Оплот», считают американские аналитики.

Украинский танк Т-84 «Оплот-М» никогда не стоял на вооружении ВСУ, напомнил военный эксперт Чарли Гао в статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Аналитик жестко прошелся по украинскому танку. По его словам, машина не является полностью украинской разработкой, сделанной с нуля.Он отметил, что Т-84 стал дальнейшей ступенью развития одного из самых смертоносных советских танков Т-80У. Автор материала подчеркнул, что дизельный вариант Т-80УД, который и стал основой для «Оплота», считался лучшим детищем инженеров из СССР до самого распада Советского Союза.

Т-80УД был весьма популярен на мировом рынке вооружений, к примеру, его покупал Пакистан, напомнил Гао. Он отметил, что после распада СССР украинские специалисты решили применить все передовые решения, примененные в этом образце, в конструкции своего варианта и в 1995 году с конвейера сошел первый Т-84 «Оплот». Однако базовая версия танка не пришлась по душе ни одному из международных заказчиков, ввиду чего работы по модернизации машины продолжились, в результате чего на свет появился вариант Т-84У.

Руководство ВСУ в середине 2000-х годов решило, что используемые в ВСУ Т-84У уже устарели, ввиду чего начались разработки танка «Оплот-М», сказал Гао. Этот процесс несколько затянулся, однако танк все же был изготовлен и имел ограниченный успех на мировом рынке, отметил эксперт. По мнению автора материала, украинский БМ «Оплот» близок по своим характеристикам к российским образцам Т-90М и Т-72Б3М, однако Т-14 «Армата» однозначно «раздавит» детище инженеров с Украины.

Ранее в российской госкорпорации «Ростех» заявили о том, что Т-14 может действовать как под управлением экипажа, так и в беспилотном режиме.