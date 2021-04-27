Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 апреля 18:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:25
Весь мир
Профсоюзы Колумбии объявили всеобщую забастовку с 28 апреля
18:25
Происшествия
Фонд социального страхования пытался отсудить у коллекторов два с половиной рубля
18:25
Шоу-бизнес
Вдова Табакова рассказала об условиях участия в программе «Секрет на миллион»
18:23
Общество
Перечислены схемы развития «вакцинного туризма» в России
18:23
Происшествия
Фирма из Санкт-Петербурга за два года задолжала государству 46 млн рублей
18:20
Шоу-бизнес
Васильева призвала заявившую о домогательствах Проклову не делать из мухи слона
18:19
Происшествия
Жители Выборга спасли женщину от разъяренного сына с ножом
18:18
Весь мир
Российские военные провели гуманитарную акцию в сирийском городе Эль-Камышлы
18:17
Экономика
Несырьевой экспорт из России в Китай стал рекордным по итогам 2020 года
18:17
Весь мир
Российские инвесторы примут участие в восстановлении и развитии ЦАР
18:15
Весь мир
Бразильский губернатор: «Я буду бороться за одобрение вакцины «Спутник V»
18:13
Общество
Вирусолог обосновал необходимость перчаток в общественном транспорте
18:13
Происшествия
Блогер Reeflay получил шесть лет колонии за смерть девушки на треш-стриме
18:09
Интервью
Александр Панкратов-Черный: Женя Воловенко, Катя Климова и я — такая хорошая троица
18:07
Весь мир
Ливийский парламентарий назвал «Братьев-мусульман» инструментом турецкой политики
18:06
Экономика
Импортный алкоголь хотят маркировать в России
18:05
Политика
Президент Эстонии подстрекает Европу продолжить «дипломатическую перестрелку» с Россией
18:04
Армия
Возможности новой российской системы ПРО «Нудоль» вызвали тревогу в США
18:04
Экономика
Меры по совершенствованию миграционной политики предложили в Госдуме
18:03
Общество
Первое в мире сравнение вакцин от COVID-19 обернулось триумфом для «Спутника V»
Все новости

Аналитики NI: российский танк «Армата» раздавит украинский БМ «Оплот»

Армия
Аналитики NI: российский танк «Армата» раздавит украинский БМ «Оплот»
wikipedia.org  /  7th Army Training Command / CC BY 2.0

Вашингтон, 27 апреля. Российские современные танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-14 «Армата» многократно превосходят украинский образец БМ «Оплот», считают американские аналитики.

Украинский танк Т-84 «Оплот-М» никогда не стоял на вооружении ВСУ, напомнил военный эксперт Чарли Гао в статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Аналитик жестко прошелся по украинскому танку. По его словам, машина не является полностью украинской разработкой, сделанной с нуля.Он отметил, что Т-84 стал дальнейшей ступенью развития одного из самых смертоносных советских танков Т-80У. Автор материала подчеркнул, что дизельный вариант Т-80УД, который и стал основой для «Оплота», считался лучшим детищем инженеров из СССР до самого распада Советского Союза.

Т-80УД был весьма популярен на мировом рынке вооружений, к примеру, его покупал Пакистан, напомнил Гао. Он отметил, что после распада СССР украинские специалисты решили применить все передовые решения, примененные в этом образце, в конструкции своего варианта и в 1995 году с конвейера сошел первый Т-84 «Оплот». Однако базовая версия танка не пришлась по душе ни одному из международных заказчиков, ввиду чего работы по модернизации машины продолжились, в результате чего на свет появился вариант Т-84У.

Руководство ВСУ в середине 2000-х годов решило, что используемые в ВСУ Т-84У уже устарели, ввиду чего начались разработки танка «Оплот-М», сказал Гао. Этот процесс несколько затянулся, однако танк все же был изготовлен и имел ограниченный успех на мировом рынке, отметил эксперт. По мнению автора материала, украинский БМ «Оплот» близок по своим характеристикам к российским образцам Т-90М и Т-72Б3М, однако Т-14 «Армата» однозначно «раздавит» детище инженеров с Украины.

Ранее в российской госкорпорации «Ростех» заявили о том, что Т-14 может действовать как под управлением экипажа, так и в беспилотном режиме.

украина россия армата т-14 оплот гао
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 282074 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 78164 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 57738 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
Общество 47489 25 апреля 2021
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Шоу-бизнес 44118 25 апреля 2021
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Все новости / Армия / Аналитики NI: российский танк «Армата» раздавит украинский БМ «Оплот»
Рейтинг@Mail.ru