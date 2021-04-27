Калифорнийский коп сравнил фильмы про полицию с реальной жизнью

Санкт-Петербург, 27 апреля. Если бы фильмы про полицейских были правдоподобные, они бы никого не заинтересовали. Об этом рассказал бывший калифорнийский полицейский Михаил Лапидус в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Массовые протесты в США: полицейский беспредел или диктатура толерантности».

«На своем канале я часто разбираю фильмы и сериалы, рассказываю об их достоверности. Естественно, Голливуд снимает кино и хочет рассказать историю, исходя из своей точки зрения. Есть сериалы, которые вообще смотреть нельзя. Есть хорошие, но неправдоподобные фильмы: их смотреть интересно, потому что это искусство», — рассказал собеседник ФАН.

Михаил Лапидус добавил, что сериалов, которые могут показать настоящую изнанку работы в полиции, нет, потому что это никого не заинтересует.

«В начале серии полицейские попадают в перестрелку, а потом они пишут отчеты часов 6-7, общаясь с адвокатами. Невозможно это показать так, чтобы было интересно. Я обожаю фильм «Смертельное оружие», из-за него я захотел стать полицейским в Лос-Анджелесе, но, к счастью, не получилось: я работал в Окленде. Вот, Мартин Риггс попадает в перестрелку, потом он переодевается и едет куда-то — так это не работает», — объяснил эксперт.

В фильмах показывают события сжато и поверхностно, потому что в реальной жизни все происходит очень долго и неинтересно.

«Раньше показывали живое шоу Cops: журналисты с камерами ездили с полицейскими на вызовы. Они как-то приехали к нам в Окленд и уже через полчаса отказались от съемок. Они почувствовали себя в такой небезопасности, что перестали снимать», — признался Лапидус.

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