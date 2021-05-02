Это не забыть: военный летчик из Тулы поделился воспоминаниями о Великой Отечественной

В свои 98 лет Константин Арташесович Захарян по-прежнему активен и общителен. И рад делиться воспоминаниями. Их у ветерана накопилось немало. За плечами Великая Отечественная с боевыми наградами, а также служба в органах внутренних дел. Для молодых стражей порядка Константин Захарян живой пример доблести и служения Родине. Ветеран прекрасно помнит и свою военную службу, и годы работы в следствии, и молодость, которую так внезапно прервала война.

«Родился в Баку. Отсюда пошел на войну, едва окончив школу. Когда мы стояли с вещмешками перед загрузкой в вагоны, к нам подошел военный и спросил, не хотим ли мы пойти в летную школу», — говорит Константин Захарян в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Так в жизни бакинского юноши появилось небо. Небо, которое он не просто видел над головой, а которое осваивал и покорял. Небо, в котором готовился бить врага.

«Октябрь 1941-го навсегда останется в памяти. Ежедневно вставали до рассвета, завтракали и добирались пять километров быстрым шагом до аэродрома. За это время, на ходу, приходилось и доедать, и досыпать. С восходом начинали подниматься в воздух», — вспоминает Константин Арташесович.

Школу пилотов Захарян окончил с отличием. Но и это не означало допуска в небо для боев. До схватки с врагом предстояло пройти обучение в военном летном училище, расположенном в Кировабаде. У-2, Пе-2, бомбардировщик «Бостон»… К моменту боевых вылетов Захарян освоил разные самолеты. Но именно мощные «бостоны» остались в памяти.

«Уверен, что остался в живых лишь потому, что летал именно на этом типе самолетов. Высокая скорость даже с боезапасом позволяла превосходить немецкую авиацию», — говорит собеседник ФАН.

Константин Захарян провел в боевых вылетах около года. Летом 1944-го попал в 449-й ночной бомбардировочный авиационный полк 244-й авиационной дивизии 17-й Воздушной Армии. В нем и встретил Великую Победу. В апреле 1945-го при воздушной поддержке полка Захаряна в Венгрии разбили фашистскую группу армий «Юг». Взаимодействие авиации и сухопутных войск в этой операции полностью подавили бронетанковую технику фашистов.

Известие о Победе Константин Захарян встретил в Австрии. Там базировался его полк, совершая вылеты в направлении Германии и Чехословакии.

До 1947-го года продолжалась его служба в авиации. Шло освоение реактивных самолетов, для работы с которыми он не смог пройти по зрению. Пришлось оставить небо, хотя с ощущением полета он никогда не расставался. А призвание нашел уже в другом. Мирная жизнь Захаряна стала связана с работой в следственных подразделениях органов внутренних дел. Там он прослужил до выхода на пенсию в звании подполковника. Теперь ветеран живет в Туле и всегда готов поделиться и жизненным, и следственным опытом.

За время Великой Отечественной войны Константин Захарян заслужил орден Отечественной войны первой степени, медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».