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МО РФ объявило аукцион на закупку авиационных шлемов на сумму свыше 262 млн рублей

Армия
МО РФ объявило аукцион на закупку авиационных шлемов на сумму свыше 262 млн рублей
Народные новости России  /  Дмитрий Жаворонков

, 27 апреля. Российское военное ведомство проведет аукцион для поставки крупной партии защитных авиационных шлемов, чья максимальная стоимость назначена в 262,5 млн рублей.

Об этом сказано в сообщении на официальном портале МО РФ.

"Поставка "Средства жизнеобеспечения согласно перечню, утверждаемому Минобороны России: шлем защитный ЗШ-7АПН", — таким образом сформулирован объект контракта​​​ на сайте российского министерства обороны.

При этом количество защитных авиационных шлемов в документе не указывается. Аукцион будет проведен 5 мая, срок поступления изделий в распоряжение МО РФ ограничен и истекает 10 ноября 2022 года.

Ранее стало известно о жестком ответе министра обороны РФ Сергея Шойгу на претензии Запада в связи с плановыми учениями ВС РФ.

мо рф вс рф шлемы
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Все новости / Армия / МО РФ объявило аукцион на закупку авиационных шлемов на сумму свыше 262 млн рублей
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