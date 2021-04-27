Жительница Турции рассказала, что выдает русских на отдыхе

Анкара, 27 апреля. Российские туристы на отдыхе значительно выделяются среди путешественников из других стран, рассказала владелица отеля в Турции.

Русских женщин на отдыхе выдает манера одеваться. Они всегда внешне отличаются от иностранок. Россиянки даже на завтрак выходят при полном макияже, а также привозят с собой огромные чемоданы брендовой одежды. Туристки из Европы обычно заботятся только о своем комфорте и не стремятся хорошо выглядеть.

Путешественники из России никогда не расстаются со своими смартфонами. Они очень много времени проводят за телефонными переговорами, переписками и просмотрами соцсетей. Иностранцы практически не пользуются гаджетами в развлекательных целях, поскольку привыкли, что сотовая связь обычно стоит очень дорого.

Звездность отеля имеет огромное значение для российских туристов. Большинство из них не очень хорошо разбирается в классификации объектов размещения, однако для них важно большое количество звезд у гостиницы. Путешественники из других стран не пытаются показывать себя на отдыхе «во всей красе» и не гонятся за дороговизной, рассказала отельер на «Яндекс.Дзен».

Многие иностранцы все еще мыслят стереотипами о России, однако, посетив страну, сами развеивают эти мифы. Москва оказалась очень светлым и большим городом, а русское метро похоже на художественные галереи, рассказали иностранцы в Сети.