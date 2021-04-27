Большой театр отменил все зарубежные гастроли до марта 2022 года

Москва, 27 апреля. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин на пресс-конференции сообщил, что все зарубежные гастроли, которые были спланированы на этот сезон, отменены.

Руководство театра приняло такое решение из-за пандемии коронавируса. Зарубежные гастроли должны возобновиться в марте следующего года. Однако Владимир Урин отметил, что планы на 2022 год пока очень туманны. Неясно, какие гастроли пройдут после вынужденной отмены, и состоятся ли они вообще.

«После этого — первые гастроли, которые мы реально планируем и тоже пока не понимаем, состоятся они или нет», —заявил Урин.

По словам гендиректора, несмотря на все трудности, возникшие в пандемию, Большой театр справился и смог выполнить все свои планы минувшего сезона. Безусловно, были спектакли, которые театр переносил, но «такая жизнь», подытожил Урин.

Недавно известный артист балета и педагог Николай Цискаридзе нелестно высказался о Большом театре, которому он отдал многие годы. По его мнению, у театра есть проблемы с известными артистами.