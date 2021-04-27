NYT: Елизавета II вскоре отойдет от королевских дел

Лондон, 27 апреля. Британская королева Елизавета II планирует отказаться от своих обязанностей после смерти супруга, принца Эдинбургского Филиппа.

Бывший корреспондент BBC Питер Хант, который занимался королевской хроникой, заявил в интервью New York Times (NYT), что Елизавета II вскоре отойдет от дел. По словам журналиста, это произойдет после того, как ее сын принц Чарльз возьмет на себя больше обязанностей.

«Королева изящно исчезнет. Пандемия коронавируса только ускорила этот процесс. Любая разумная 95-летняя женщина не хочет стоять на ногах весь день», — пояснил Хант.

Издание подчеркивает, что дети королевы должны взять на себя новые обязанности. Ожидается, что 1 мая принц Чарльз примет мантию своего покойного отца, сопровождая королеву на сессию британского парламента.

Наследник монарха уже занялся финансовыми вопросами Букингемского дворца, он планирует сократить расходы за счет исключения из королевской семьи живущих в США герцогов Сассекских. Елизавета II из-за своей сентиментальности давала Меган Маркл и принцу Гарри время на раздумье, но они подтвердили, что не планируют возвращаться в Лондон для исполнения королевских обязанностей.