Канадский особняк владельца PornHub сгорел до основания

Монреаль, 27 апреля. Неизвестные в Канаде подожгли дом основателя интернет-ресурса PornHub. К прибытию пожарных здание было полностью охвачено огнем.

Несколько часов понадобилось спецслужбам, чтобы локализовать и потушить огонь в особняке в районе Аунсик-Картьевиль в пригороде Монреаля. По предварительным данным, в дом проникли двое неизвестных и устроили поджог.

На место для тушения были стянуты около 80 человек и несколько единиц техники. Жильцы соседних домов были эвакуированы. Жертв и пострадавших в данном происшествии нет. Местная полиция проводит проверку по факту поджога.

Видеохостинг PornHub открыл своим пользователям бесплатный премиум-доступ на время пандемии, сообщает сайт 360tv.ru.