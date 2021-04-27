Последователь дагестанского «амира» получил 5,5 года колонии

Элиста, 27 апреля. Суд признал виновным жителя Ставрополья Александра Травинова. Фигурант отправился за решетку за участие в террористическом сообществе.

Следственный комитет установил, что в 2013 году в одной из колоний в Калмыкии отбывал наказание уроженец Дагестана. Виновный в незаконном обороте оружия уголовник проникся террористическими идеями. Преступник стал пропагандировать деструктивную идеологию среди осужденных.

Он освободился в 2015 году и объявил себя дагестанским амиром, но в реальности стал руководить бандподпольем. Вскоре лидер бандитов был нейтрализован.

Вместе с будущим амиром в колонии сидел и Травинов, который также проникся идеями терроризма. Всего на территории колонии оказались несколько десятков уголовников, разделявших взгляды боевиков. Травинов, как и остальные, слушал лекции псевдопроповедников, учил арабский язык, изучал запрещенную экстремистскую литературу. За свою деятельность в колонии виновник получил 5,5 года лишения свободы.

В Кемеровской области перед судом предстал шахтер. Горняк получил четыре года колонии за оправдание террористической деятельности, сообщал ФАН.