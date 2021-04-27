Россия вывезет из Турции все организованные группы туристов в ближайшие три дня

Москва, 27 апреля. Порядка четырех тыс. россиян находятся в Турции. В ближайшее три дня они вернутся на родину, заявили в Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь».

Решением этого вопроса занимается Ростуризм. Некоторые российские путешественники все еще находятся в Танзании. Однако уже на этой неделе они вернутся на родину, подчеркнул глава ассоциации Александр Осауленко, добавив, что речь идет об организованных группах.

«Что касается неорганизованных туристов, они в решении этих вопросов самостоятельны. Но для них сегодня много сделано. Например, есть на рейсах туроператоров свободные места, они могут покупать билеты — я имею в виду в первую очередь то, что у нас зарубежные компании для транзитников сейчас недоступны. Поэтому с точки зрения возвратов им сложно что-то на что-то менять, чаще приходится просто покупать новый билет. С учетом того, что старые билеты им потом компенсируют», — пояснил собеседник Федерального агентства новостей.

Российские власти ограничили авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня. В РФ надеются, что за это время ситуация в странах стабилизируется. Сейчас там остро стоит вопрос распространения коронавирусной инфекции, о чем заявляют и местные власти.

Несмотря на закрытие границ с популярными странами, у россиян есть возможность отдохнуть на морских курортах, не выезжая за пределы РФ. Например, можно отправиться в Краснодарский Край, на Байкал, в Калининградскую область или посетить множество других мест.