Житель Челябинской области пойдет под суд за убийство бездомных

Челябинск, 27 апреля. Житель Челябинской области попал под суд за серию убийств в Миассе. В качестве оружия он использовал молоток.

СК закончил расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Челябинской области. Его обвиняют в убийстве шести человек и незаконном хранении огнестрельного оружия. Жертвами преступника становились мужчины без определенного места жительства.

По данным следствия, обвиняемый знакомился с будущими жертвами в Миассе и предлагал выпить. Доверчивые люди соглашались и отправлялись с незнакомцем в безлюдное место. Там убийца наносил им множественные удары молотком по голове.

В ходе следственных мероприятий оперативники нашли в квартире обвиняемого самодельный пистолет, приспособленный к стрельбе боевыми патронами.

Жестокое убийство произошло на Урале, сообщал ранее ФАН. Грабители из мести убили и сожгли 90-летнего ветерана труда.