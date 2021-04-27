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Экранизация игры «Мортал Комбат» показала лучший старт за всю историю HBO Max

Общество
Экранизация игры «Мортал Комбат» показала лучший старт за всю историю HBO Max
Prt Scr youtube.com  /  WarnerBrosIndia

Лос-Анджелес, 27 апреля. Согласно подсчетам исследовательской компании Samba TV, за дебютный уикенд «Мортал Комбат» на сервисе HBO Max посмотрели 3,8 миллиона пользователей.

Этот показатель стал рекордным за всю историю стриминговой площадки. Фантастический боевик Саймона МакКуойда даже обогнал по просмотрам на старте предыдущего рекордсмена — «Годзиллу против Конга». Картиной о противостоянии двух монстров заинтересовались 3,6 миллиона зрителей.

Судя по такому отличному началу, у экранизации популярного файтинга есть все шансы, чтобы стать франшизой. В мировом прокате «Мортал Комбат» собрал 51 миллион долларов при бюджете в 55 миллионов.

Если фильм не исчерпает свою фанатскую базу и покажет хорошую выдержку в ближайшие недели, то сможет окупиться. В таком случае продолжение будет лишь вопросом времени. К тому же, исполнитель роли Саб-Зиро успел в одном из интервью заявить, что подписал контракт сразу на пять картин.

Автор серии игр «Мортал Комбат» уверен, что экранизация получит сиквелы. По его словам, во второй части главным персонажем будет Джонни Кейдж, а сыграть его должен рестлер Майк Мизанин.

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