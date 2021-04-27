Российские военные провели гуманитарную акцию в сирийском городе Эль-Камышлы

Российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии провел гуманитарную акцию в городе Эль-Камышлы, расположенном на северо-востоке страны в провинции Хасака.

Продуктовые наборы и вещи первой необходимости от российских военнослужащих получили жители квартала ат-Тай, недавно ставшего центром столкновений между отрядами «Асаиш» (служба безопасности курдских «Сирийских демократических сил» (СДС), поддерживаемых США) и проправительственным ополчением «Сил национальной обороны» (СНО).

Возможность провести гуманитарную акцию появилась после прекращения боевых действий и заключения перемирия, достигнутого при посредничестве военной полиции РФ.

Детали мирного соглашения между СДС и СНО пока не афишируются. Однако ранее сирийские СМИ со ссылкой на местные источники сообщали о том, что квартал ат-Тай может перейти под контроль Сирийской Арабской Армии (САА) и российской военной полиции для стабилизации обстановки. Проводимые в районе мероприятия ЦПВС говорят о справедливости этого предположения и повышении уровня безопасности в городе. Кроме того, по имеющейся информации курдские силы «Асаиш» покинули данный квартал незадолго до проведения гуманитарной акции.

First groups of civilians are returning to their homes in the “al Tai” district of #Qamishli city rural #Hasakah province. Civilians fled the fighting with the Kurdish militia and Syrian NDF.#Syria #SDF #NDF #Syrianarmy????????please feel free to follow for daily Syrian uodates???????? pic.twitter.com/qIGqZ13MMK — Steele M (@SteeleSyAA) April 27, 2021

Столкновения на улицах Эль-Камышлы начались в ночь на 21 апреля 2021 года. В период обострения губернатор сирийской провинции Хасака Гассан Халиль сообщил журналистам, что члены отряда «Асаиш» похитили в ат-Тае двоих бойцов правительственного ополчения и захватили несколько опорных пунктов. Другие источники в то же время отмечали, что перестрелки начались после того, как курды открыли огонь по командиру подразделения «Сил национальной обороны».

Представители «Сирийских демократических сил» в свою очередь утверждают, что первыми на них напали правительственные ополченцы, атаковавшие блокпост курдов на кольцевой дороге Аль-Вахда.

Урегулирование конфликта между сторонами началось 22 апреля с прибытием в Эль-Камышлы военной полиции РФ, инициировавшей переговорный процесс, завершившийся 25 апреля окончательным соглашением о перемирии.