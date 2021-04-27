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Российские военные провели гуманитарную акцию в сирийском городе Эль-Камышлы

  /   Обновлено: 27 апреля 2021 18:20
Весь мир
Российские военные провели гуманитарную акцию в сирийском городе Эль-Камышлы
Федеральное агентство новостей  / 

Российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии провел гуманитарную акцию в городе Эль-Камышлы, расположенном на северо-востоке страны в провинции Хасака.

Продуктовые наборы и вещи первой необходимости от российских военнослужащих получили жители квартала ат-Тай, недавно ставшего центром столкновений между отрядами «Асаиш» (служба безопасности курдских «Сирийских демократических сил» (СДС), поддерживаемых США) и проправительственным ополчением «Сил национальной обороны» (СНО).

Возможность провести гуманитарную акцию появилась после прекращения боевых действий и заключения перемирия, достигнутого при посредничестве военной полиции РФ.

Детали мирного соглашения между СДС и СНО пока не афишируются. Однако ранее сирийские СМИ со ссылкой на местные источники сообщали о том, что квартал ат-Тай может перейти под контроль Сирийской Арабской Армии (САА) и российской военной полиции для стабилизации обстановки. Проводимые в районе мероприятия ЦПВС говорят о справедливости этого предположения и повышении уровня безопасности в городе. Кроме того, по имеющейся информации курдские силы «Асаиш» покинули данный квартал незадолго до проведения гуманитарной акции.

Столкновения на улицах Эль-Камышлы начались в ночь на 21 апреля 2021 года. В период обострения губернатор сирийской провинции Хасака Гассан Халиль сообщил журналистам, что члены отряда «Асаиш» похитили в ат-Тае двоих бойцов правительственного ополчения и захватили несколько опорных пунктов. Другие источники в то же время отмечали, что перестрелки начались после того, как курды открыли огонь по командиру подразделения «Сил национальной обороны».

Представители «Сирийских демократических сил» в свою очередь утверждают, что первыми на них напали правительственные ополченцы, атаковавшие блокпост курдов на кольцевой дороге Аль-Вахда.

Урегулирование конфликта между сторонами началось 22 апреля с прибытием в Эль-Камышлы военной полиции РФ, инициировавшей переговорный процесс, завершившийся 25 апреля окончательным соглашением о перемирии.

россия сирия эль-камышлы ат-тай
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