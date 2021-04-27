Крейсер «Москва» проведет стрельбы в Черном море перед заходом корабля ВМС США

Симферополь, 27 апреля. Командование Черноморского флота сообщило об учебных стрельбах, в которых принял участие экипаж ракетного крейсера «Москва».

Флагман Черноморского флота крейсер «Москва» вышел на учебные стрельбы. По информации пресс-службы ЧФ, экипажу предстоит отработать стрельбу из зенитных и артиллерийских установок по условным целям. В учениях также примут участие ударные вертолеты и корабли ЧФ.

В нескольких морских полигонах в акватории Черного моря экипаж проведет комплекс боевых учений и совместных маневров с кораблями Черноморского флота и вертолетами морской авиации и ПВО. Экипажи отработают задачи по уничтожению вражеских кораблей и стрельбы по морским целям.

Учения совпали с сообщениями о скором прибытии в Черное море патрульного корабля ВМС США и о заходе авианосной группировки Королевского флота Великобритании в регион на фоне последнего обострения отношений между НАТО и Россией.

В МИД РФ тем временем поход британского флота через Черное море расценили как попытку оказать давление на Москву.