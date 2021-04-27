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Фельдман: ФБК приходится прилагать усилия, чтобы привлечь внимание Запада

  /   Обновлено: 27 апреля 2021 18:03
Политика
Фельдман: ФБК приходится прилагать усилия, чтобы привлечь внимание Запада
Федеральное агентство новостей  / 

В очередном комментарии для СМИ глава отдела расследований ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Мария Певчих дала понять, что структуры Навального заинтересованы в иностранном вмешательстве во внутренние дела России. Комментируя информацию об опасности вывода людей на несанкционированные акции, она, будучи жителем Великобритании, рассказала о «важности» игнорирования страха перед выходом на митинги и другой активностью.

В беседе с корреспондентом ФАН политолог, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман объяснил, чем на самом деле мотивирована озвученная Певчих позиция.

В ФБК ждут иностранного вмешательства

Певчих в эфире телеканала «Дождь» ответила на вопросы журналиста Михаила Фишмана. В частности, был отмечен тот факт, что московская прокуратура направила в суд иск о признании ФБК, ФЗПГ (НКО, включенные в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) и связанного с ними структурного подразделения штабы Навального (структурное подразделение иноагента ФБК) экстремистскими организациями.

Певчих назвала ситуацию «неприятным развитием событий», и неизвестно, чем закончится разбирательство, поскольку в истории участвует только прокуратура. Также соратница Навального понадеялась, что на инцидент обратят внимание западные СМИ.

«Конечно, я предвкушаю, когда это дойдет до каких-то мировых заголовков и заголовков в независимой прессе, когда единственную и самую крупную организацию, которая борется с коррупцией, [признают экстремистской]», — сказала она.

Учитывая, что структуры Навального неоднократно уличали в тесном взаимодействии с западным истеблишментом, слова Певчих о «предвкушении» выглядят странно. Подобная риторика может указывать на заинтересованность в иностранном вмешательстве во внутренние дела России. По мнению Фельдмана, как-либо иначе данное заявление интерпретировать не представляется возможным.

«ФБК понимает свою информационную ненужность для подавляющего большинства граждан. Если в прошлые времена они приманивали аудиторию через персону Навального, то теперь и он сам никому не интересен. У людей на повестке совершенно другие проблемы. Последняя надежда, которая остается, — это привлекать внимание Запада. Но здесь они очень сильно себя переоценивают, потому что видно, что даже в конфликтной повестке в отношении России, США, Евросоюзом тема ФБК практически не звучит. Поэтому им приходится прилагать усилия, чтобы привлечь к себе внимание хотя бы таким образом», — считает политолог.

Что касается претензий правоохранительных органов к структурам Навального, то у них были основания полагать, что деятельность данных НКО носит экстремистский характер.

«Эта организация многократно призывала людей нарушать закон, она пробуждает ненависть на социально-классовой почве, толкает людей на преступления. Они давно заслужили этот статус. И если посмотреть на деятельность такой НКО даже глазами западного истеблишмента, то они и сами в конечном итоге могут это признать», — допустил Фельдман.

«Страх надо побороть»

Стоит отметить, Мария Певчих долгое время проживала в Великобритании, сейчас, предположительно, находится в Литве вместе с Георгием Албуровым, Иваном Ждановым, Леонидом Волковым, Русланом Шаведдиновым и Владимиром Миловым. В экспертном сообществе неоднократно замечали, что сотрудники фонда Навального координируют протестную активность в России, находясь за рубежом. Таким образом им удается избегать ответственности за призывы к участию в несанкционированных акциях и прочие административные или уголовные правонарушения.

Мосгорсуд 26 апреля приостановил деятельность штабов Навального в рамках дела об экстремистской деятельности. Позже, 27 апреля, суд наложил ограничение определенных действий на сам ФБК.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

навальный экстремизм фбк
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