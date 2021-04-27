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Юристы «забыли» о Юдиной ради иска против ФБК

  /   Обновлено: 27 апреля 2021 17:27
Происшествия
Юристы «забыли» о Юдиной ради иска против ФБК
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Москва, 27 апреля. Адвокаты, которые будут защищать интересы организации-иноагента ФБК1 в грядущем суде, бросили одну из самых скандальных клиенток.

Маргарита Юдина, которая пострадала от действий сотрудника ОМОН во время незаконной акции, фактически осталась без юридической защиты.

Ее интересы в суде представляли сотрудники компании «Команда 29», однако в настоящий момент все ресурсы данного объединения направлены на отстаивание интересов ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) в суде по делу об экстремизме.

Ранее ФАН писал о резко выросших доходах Юдиной после происшествия на несанкционированном митинге.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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