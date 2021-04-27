Норкин покорил студию НТВ анекдотом про Жириновского

Москва, 27 апреля. Ведущий Андрей Норкин приурочил традиционный анекдот в финале программы «Место встречи» к 115-летию российского парламентаризма и дню рождения лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

В эфире телеканала НТВ от 27 апреля обсуждалась роль Государственной думы в управлении страной. Гости поделились своим видением того, как должна вести себя законодательная власть по отношению к исполнительной. Норкин, выслушав мнение всех экспертов, подвел черту под обсуждением «взрывным» анекдотом об одном из самых известных российских парламентариев Владимире Жириновском. Заодно ведущий поздравил его с недавно прошедшим днем рождения.

«Интурист приезжает в Москву. Идет гулять, попадает на Пушкинскую площадь, где проходит митинг ЛДПР. Жириновский выступает. Интурист спрашивает у прохожего: «А кто это?». Прохожий отвечает: «Председатель Либерально-демократической партии Жириновский»», — начал Норкин.

Интурист, согласно сюжету, не понял, о чем говорит российский политик. Он попросил пояснения у прохожего.

«Интурист спрашивает: «А что он говорит?» А прохожий ему отвечает: «Если коротко, мочит либералов и демократов»», — улыбнулся ведущий, буквально покорив гостей, которые оглушили студию смехом.

В предыдущем выпуске телепередачи «Место встречи» на НТВ от 26 апреля года Норкин рассказал юмореску о провале миссии секретного агента Джеймса Бонда на Кавказе. Способ, которым кавказцы рассекретили британского шпиона, «сразил» гостей и зрителей НТВ.